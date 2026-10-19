Pimec envía "401 + 1" propuestas de crecimiento empresarial para la próxima legislatura

Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha enviado un documento con "400+1 propuestas" a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de situar las necesidades de las pymes y autónomos entre las prioridades de la próxima legislatura, informa en un comunicado este lunes.

A través del documento, elaborado conjuntamente por las sectoriales, los territorios y las comisiones de Pimec, la patronal catalana ha planteado un conjunto de reformas estructurales que buscan "eliminar los obstáculos que limitan el crecimiento empresarial e impulsar una economía más productiva y competitiva".

Pimec ha reivindicado la necesidad de legislar pensando primero en pequeño para poder crecer, ya que "no se puede avanzar hacia una economía más productiva y competitiva sin situar las pymes, que representan el 99,8% del tejido empresarial, en el centro de las decisiones políticas".

Las propuestas se articulan así alrededor de 22 ámbitos de política económica y se concretan en 10 grandes prioridades, como son el crecimiento y la dimensión empresarial, un Pacto por el Trabajo, la fiscalidad, la simplificación administrativa, la morosidad o el talento.

Más allá de las reformas económicas, la patronal también ha pedido garantizar una representación propia de las pymes en los espacios de diálogo social y de toma de decisiones para asegurar que las políticas públicas incorporen las necesidades específicas de las empresas de menor tamaño.