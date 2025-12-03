Pimec incorpora a Eulàlia Planes a su junta directiva en representación de Dispur

Eulàlia Planes y Antoni Cañete, presidente de Pimec. - PIMEC

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha incorporado este miércoles a Eulàlia Planes a su junta directiva, en representación de la firma de capital de riesgo Dispur, según ha informado la entidad en un comunicado.

La directiva es la actual consejera delegada de la compañía, constituida el año pasado por la familia Planes, cofundadora y accionista de referencia del grupo cotizado de equipamiento para piscinas Fluidra.

"Con una sólida trayectoria financiera y de gestión empresarial, (Planes) aportará su experiencia en los ámbitos de la inversión, gestión patrimonial y el desarrollo de proyectos corporativos", ha confiado la entidad.

Planes inició su trayectoria profesional en Fluidra, centrada en el área financiera, además de ejercer como consejera de la empresa en diferentes etapas, "participando en el desarrollo y consolidación" del grupo familiar.

En Dispur, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la directiva ha liderado iniciativas en el sector inmobiliario, la inversión financiera y de capital riesgo.