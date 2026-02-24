Pimec e Iryo firman facilitar la movilidad entre pymes y autónomos para impulsar su competitividad

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara. - PIMEC

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec e Iryo han firmado un convenio de colaboración para fomentar la movilidad "flexible, sostenible y conectada" entre las pymes y autónomos con el objetivo de facilitar nuevas soluciones de movilidad que contribuyan a mejorar la competitividad y conectividad empresarial.

Así, el acuerdo contempla diferentes condiciones preferentes y descuentos para el tejido empresarial de la patronal en los viajes de la compañía ferroviaria, que opera hasta 22 frecuencias diarias entre Madrid y Barcelona además de otros corredores que conectan Catalunya y Andalucía, explican ambas este martes en un comunicado.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado la conectividad como un factor "estratégico" para la productividad y el crecimiento empresarial, y ha afirmado que facilitar los desplazamientos de calidad, seguros y sostenibles contribuye directamente a mejorar la competitividad del tejido productivo.

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, por su parte, ha señalado que la colaboración con Pimec es "un paso más" en el compromiso de la compañía de convertir la alta velocidad en una herramienta estratégica para las empresas, especialmente entre las pymes y autónomos, que ha calificado como un motor de la economía española.

Cañete y Favara han formalizado este martes el acuerdo, que contempla también la búsqueda de "nuevas sinergias en iniciativas de interés común", durante un acto institucional en la sede de Pimec.