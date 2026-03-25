Pimec pide un "despliegue ágil" y recursos para pymes tras la aprobación de la factura electrónica

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BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado un "despliegue ágil" y con recursos para las pymes tras la aprobación del Real Decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y profesionales, en el marco de la Ley Crea y Crece, informa en un comunicado este miércoles.

La organización empresarial celebra que finalmente se materialice esta medida "largamente reivindicada" y confía en que el reglamento que debe desarrollar sus aspectos técnicos se publique cuanto antes.

Sin embargo, Pimec advierte de que la efectividad de la factura electrónica "dependerá de su correcto despliegue y de los recursos disponibles para hacerla viable" para el conjunto del tejido empresarial, especialmente para las microempresas y autónomos.

En este sentido, ha recordado que los períodos medios de pago en España "siguen situándose en torno a los 80 días, por encima del límite legal, lo que impacta directamente en la liquidez y la competitividad de las pymes".

El presidente de Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha señalado que la factura electrónica es "una herramienta necesaria para mejorar la transparencia y el control de los pagos".