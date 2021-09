Pimec pide potenciar el teletrabajo para evitar su "retroceso" en Catalunya

Llama a trabajar conjuntamente y no perder la oportunidad de solidificar el trabajo a distancia

Pimec ha pedido potenciar el teletrabajo para evitar su retroceso en Catalunya tras constatar una "progresiva reducción" desde que se implementó a consecuencia de la pandemia.

Lo han explicado este miércoles en una rueda de prensa telemática el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del área de Trabajo de la patronal, Sílvia Miró, para presentar los resultados de una encuesta a las empresas sobre la implantación y continuidad del teletrabajo en el tejido productivo catalán.

La patronal ha estimado que en Catalunya, en plena pandemia, llegaron a teletrabajar de forma habitual o ocasional en su domicilio 557.000 catalanes --19,3% de los asalariados--, algo que ha considerado "lejos" de su potencial, que ha cifrado en 1,4 millones de personas.

Según Pimec, en 2019 un 4,5% de la población asalariada teletrabajaba --unas 130.000 personas--, un porcentaje que aumentó hasta el 17,5% en el segundo trimestre de 2020 y que ha ido bajando desde entonces al actual 14,8% --430.000 personas--.

Ginesta ha defendido que si se estuvo en 557.000 personas quiere decir que se puede progresar, y ha pedido poner todos los mecanismos como sociedad para que esto acabe pasando y se acabe produciendo, "aunque no de cualquier manera".

Ha apuntado dos elementos: la flexibilidad, tras constatar que había determinada rigidez en la negociación colectiva puede derivar en que empresas decidan no apostar por ello, y la autocrítica, ya que ahora considera que ya no hay excusas para no desplegar un "teletrabajo planificado".

"Interpelamos al empresariado y nuestros asociados que planifiquen y hagan un análisis previo. El éxito está relacionado que haya este análisis del coste-beneficio de la aplicación del teletrabajo", ha defendido, y ha sostenido que hay mucha prudencia por parte de las empresas ante la eventual regulación se desplegará en esta materia.

Miró ha explicado que el informe destaca que la mayoría de pymes catalanas consultadas han incorporado el teletrabajo a lo largo de la pandemia y que un 29% de estas ya lo habían implementado anteriormente.

El estudio también recoge que el 70% de las empresas han facilitado equipamientos tecnológicos a los trabajadores y el 14% los han formado en competencias digitales, mientras que solo el 8% de las empresas ha modificado las políticas de retribución a partir de la implantación del teletrabajo.

El 61% de los encuestados ha señalado que no ha percibido que el teletrabajo comporte ahorros desde el punto de vista empresarial y que del 39% que cree que sí, sitúa estos ahorros en los desplazamientos y en infraestructuras.

La mayoría de pymes consultadas prevé implementar el teletrabajo de forma parcial y para menos del 50% de la plantilla, mientras que el 18% prevé una implementación total.