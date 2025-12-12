Pimec piden poner el foco en la productividad ante la "inflación persistente"

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido que se ponga el foco en la productividad ante el actual contexto de "inflación persistente", en un comunicado este viernes.

Ha reaccionado de este modo a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya, que se situó en el 2,6% en noviembre.

La patronal ha señalado que la divergencia de precios con Europa puede tener efectos negativos sobre la competitividad "si no se corrige con ganancias de eficiencia".