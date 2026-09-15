Pimec ve "preocupante" que DORA III no concrete el aumento de capacidad del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha tildado de "preocupante" que el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (Dora III) aprobado este martes por el Consejo de Ministros no concrete una solución estructural para incrementar la capacidad del Aeropuerto de Barcelona.

Fuentes de la patronal han explicado a Europa Press que la competitividad de la economía catalana, la internacionalización de las pymes, la atracción de inversión y talento y la conexión con los principales mercados mundiales "requieren disponer de un aeropuerto con capacidad suficiente" para ser un 'hub' internacional.

Ha pedido que las inversiones anunciadas, que contemplan 1.960 millones para los aeropuertos catalanes, sean el punto de partida de una "estrategia aeroportuaria de país" y no una nueva prórroga en el debate sobre el futuro de la infraestructura.

La patronal ha afirmado que se debe ir más allá de actuaciones de modernización y que Catalunya necesita de un sistema aeropuerto integrado.

En este modelo, el Aeropuerto de Barcelona ejercería como un "verdadero hub internacional", ha detallado Pimec, mientras que los de Girona y Reus contarían con un papel complementario, y estarían bien conectados ferroviariamente y especializados en base a las necesidades del territorio y la actividad económica.