Pimec vincula el crecimiento de la afiliación de julio a la regularización de migrantes

Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha vinculado este martes el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social registrada en julio a la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno.

Ginesta ha vaticinado que en los próximos meses se verá un incremento mayor de la afiliación debido a que el nivel de resolución de los expedientes de regularización "se encuentra a un nivel del 30%", según ha afirmado en una rueda de prensa telemática, tras la publicación de los datos del paro de julio, que se ha incrementado en un 2,51% respecto al mes anterior.

"Se han presentado prácticamente 258.000 solicitudes de regularización", ha añadido Ginesta, dato que ha contrastado con las 46.839 personas que ya han sido regularizadas.

Además, ha apuntado que parte del aumento del paro en el colectivo SOE, es decir, las personas sin ocupación anterior, no es por destrucción de empleo, sino el efecto de la tramitación administrativa de la regularización.

"COMPORTAMIENTO PARADÓJICO"

El secretario general, además, ha apuntado a un "comportamiento paradójico" del mercado de trabajo catalán en el mes de julio, en el que la afiliación ha superado los 4 millones de personas pero el paro registrado se ha incrementado en un 2,51% respecto al mes anterior.

"Estas cifras de aumento del paro son poco razonables en una economía desarrollada como la nuestra", ha añadido.

7.705 PARADOS MÁS

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro en Catalunya subió en julio en 7.705 personas, y el número total de desempleados se situó en los 314.874.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio (+0,85%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,31 millones.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más subió el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (7.705), seguida de la Comunidad Valenciana (7.021) y Comunidad de Madrid (3.822), mientras que ha bajado en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250).