Pisarello (Comuns) ve "un drama" convalidar el decreto de la reforma laboral con Cs

Ha reclamado "una salida política a muchísima gente que ha estado injustamente encausada"

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario de la mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha considerado "un drama" convalidar el decreto de la reforma laboral con Cs y ha afirmado que la entrada de su formación en el Gobierno fue para evitar que el partido socialista pactara con la formación naranja.

En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha explicado que pactar con Cs "comportaría un giro hacía la derecha que sería perjudicial para la mayoría de la ciudadanía y el modelo económico" que su formación defiende.

En referencia al grupo de Inés Arrimadas, ha zanjado que únicamente les imagina aprobando el decreto "para evitar que las fuerzas progresistas lo puedan hacer, para debilitar no solo a la coalición, sino al apoyo transversal de izquierda al gobierno de coalición".

Pisarello se ha reafirmado en su apuesta por aprobar la reforma laboral con la mayoría de la investidura y se ha mostrado abierto a introducir otras cuestiones en nuevas leyes y decretos: "Evidentemente quedan muchas cosas por hacer, hay que tocar el Estatuto de los Trabajadores, se tienen que hacer muchos cambios", ha dicho tras definirse como moderadamente satisfecho con el texto propuesto.

El diputado ha considerado el voto contrario de ERC difícil de explicar si la formación independentista opina que "la norma no contiene ningún retroceso y que tiene avances a pesar de que parezcan insuficientes" y ha recordado que Comuns apoyó los Presupuestos de la Generalitat a pesar de, según él, las discrepancias existentes.

Preguntado por la querella interpuesta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el que fuera primer teniente de alcalde cuando presuntamente ocurrieron los hechos de los que se la acusa, ha dicho que el código ético del partido "es muy estricto pero que estaba pensado para evitar la gran corrupción y no para echar a una autoridad electa por la ciudadanía".

MESA DE DIÁLOGO

También ha defendido la convocatoria de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central i el Govern y se ha mostrado favorable a reformar los delitos de rebelión y sedición a pesar de no creer que "el PSOE esté realmente" en este punto.

"Hay un tema en Catalunya que no se resolverá mientras no se reforme el delito de sedición, mientras no haya una salida política a muchísima gente que ha estado injustamente encausada por los hechos de estos últimos años, y esto hay que gestionarlo ya", ha zanjado.

Pisarello ha reclamado "concreciones" en la protección de la lengua y el modelo de financiación --a su juicio, temas básicos-- y ha asegurado que le consta que se están produciendo conversaciones.

Asimismo, ha pedido pragmatismo y ha dicho que la actividad política se tiene que centrar en cuestiones que requieren mayoría absoluta, por lo que ha descartado cambios constituyentes en esta legislatura: ha afirmado que su formación es "partidaria de que hacen falta cambios de fondo, pero que desafortunadamente" el contexto político actual no lo permite.

TENSIÓN EN UCRANIA

Pisarello ha reivindicado una Europa autónoma en materia de seguridad y ha criticado que "la OTAN no defiende los derechos humanos y la paz mundial, sino defiende fundamentalmente los intereses de Estados Unidos" ante los que, a su juicio, no tendría sentido que España hiciera seguidismo.

Además, ha rechazado cualquier simpatía por el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha dicho que no cree que "sea un señor de izquierdas".