Pisarello gana las primarias de BComú a la alcaldía de Barcelona con el 68,6% de los votos

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha ganado las primarias de BComú para liderar al partido en las elecciones municipales de 2027 al conseguir el 68,6% de los votos.

Así lo constata un comunicado del partido este viernes, que hasta ratificar los resultados el próximo lunes da por ganador a Pisarello, que se impone al escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, que ha recibido el 27% de los apoyos.

Junto a Pisarello, también ha sido escogida la concejala de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Reció, con la que concurría a las primarias en un 'tándem' electoral y con la que a partir de ahora deberá conformar los primeros 5 nombres de la lista para las próximas municipales.

