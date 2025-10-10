El 'Pla Espigó' mejoró la seguridad en el Garraf (Barcelona), según Mossos y policías locales

Agentes de los Mossos d'Esquadra en la playa del Garraf (Barcelona) - MOSSOS

Se han efectuado 706 detenciones, de las que 228 están relacionadas con los objetivos señalados

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con las Policías Locales de Vilanova i la Geltrú y Sitges (Barcelona), han concluido el 'Pla Espigó 2025', que ha estado vigente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y hacen una valoración "muy positiva" en cuanto a su impacto en los índices de seguridad, han informado en un comunicado.

Este plan nació en las comarcas del Garraf con el objetivo de crear e implementar nuevas estrategias policiales orientadas a la contención y disminución de la actividad delictiva en el periodo estival en Vilanova i la Geltrú y Sitges, localidades que habían experimentado un aumento en los últimos años.

El plan permitió concentrar las acciones policiales en franjas horarias y zonas concretas, poniendo el foco en determinadas tipologías delictivas: hurtos, robos con violencia y/o intimidación en espacios públicos, robos en el interior de domicilios, robos con fuerza en vehículos y, en el caso de Sitges, agresiones sexuales.

VILANOVA I LA GELTRÚ

En el caso de Vilanova, se redujo en un 3% el total de los delitos, las detenciones aumentaron en un 109% y las personas investigadas en un 29%.

Los robos con violencia bajaron un 42% y las detenciones por este delito aumentaron un 46%; los robos en el interior de domicilio descendieron un 42% y aumentaron las detenciones en un 38% y, como dato negativo, los robos en el interior de vehículo subieron un 87%, pese a que las detenciones por este delito aumentaron un 700%.

SITGES

En el caso de Sitges, que concentra el 60% de los delitos en verano, el número total de delitos cayeron un 18% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los hurtos redujeron en un 28%, los robos violentos un 24%, los robos en el interior de domicilio un 31% y las detenciones aumentaron en un 43%; los robos con fuerza en el interior de vehículo descendieron un 13% y las detenciones por este delito aumentaron un 250%.

Como dato negativo, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 33% y el 81% de los casos se han resuelto con la identificación de los autores.

Entre Vilanova i Sitges, en el marco de este plan se han efectuado un total de 706 detenciones, de las cuales 228 están relacionadas directamente con los objetivos señalados, hay 216 personas investigadas por delitos en seguimiento y 827 identificaciones de personas con antecedentes policiales.