Placebo actuará en Madrid y Barcelona en octubre

Cartel de la gira de Placebo - LIVE NATION

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico de rock alternativo Placebo actuará en octubre en Madrid y Barcelona dentro de su gira mundial para celebrar el 30 aniversario de la banda, informa este miércoles la promotora Live Nation en un comunicado.

Placebo actuará el 1 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 3 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, y las entradas se pondrán a la venta el 27 de marzo, con preventas a partir del 25.

La gira, en la que interpretarán las canciones de sus primeros dos discos, 'Placebo' y 'Without you I'm nothing', coincide con el anuncio de la publicación de 'Re:Created', que se publicará en junio y que es una reinterpretación de su primer álbum.