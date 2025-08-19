La planta de biogás Cobirgy en La Sentiu de Sió (Lleida) completa su autorización urbanística

LLEIDA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La planta de biogás Cobirgy, promovida por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Connect Bioenergy, en La Sentiu de Sió (Lleida), ha completado su tramitación urbanística y se prevé que se inicie su construcción durante 2026, ha informado CIP en un comunicado este martes.

La planta, que cuenta ya con la autorización Ambiental Provisional, ha recibido la aprobación final al Plan Especial Urbanístico Autónomo (PEUA) y a la autorización de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida por parte de la Comissió de Territori de Catalunya del 22 de julio.

Generará 40 empleos de jornada completa directos e indirectos, a largo plazo, así como hasta 100 puestos de trabajo durante los dos años de construcción de la planta.

Asimismo, transformará unas 500.000 toneladas de materia prima verde y sostenible (residuos orgánicos) como el purín de cerdo, estiércol de vaca y terneros, gallinácea de granjas locales, residuos de matadero y otros residuos orgánicos industriales no peligrosos de empresas locales para la producción de gas verde (biometano), el cual se inyectará en la red de gas natural existente.

Más de 300 ganaderos de las comarcas de La Noguera, Pla d'Urgell y Urgell han firmado ya su adhesión al proyecto, garantizando más de 400.000 toneladas de deyecciones anuales que se convertirán en biometano, CO2 biogénico, productos para la mejora del suelo y productos fertilizantes específicos.