Plataforma per la Llengua ve "riesgo" en definir el castellano como curricular en la nueva ley

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, en rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha avisado del "riesgo" que ve en definir el castellano como lengua curricular en la nueva proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, acordada por PSC-Units, ERC, Junts y comuns.

En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, ha explicado que incluir el castellano como lengua curricular abriría la puerta a que el Estado pudiese "exigir un 50% de castellano en las aulas" amparándose en la Lomloe.

También ha dicho que han intentado presentar una enmienda parcial a la proposición de ley, a través de los grupos parlamentarios, en la que apostaban por suprimir de la ley los términos de "uso curricular y educativo" y la presencia adecuada de las lenguas.

Ha lamentado que grupos han rechazado presentar su enmienda: la CUP, porque "no estaban de acuerdo en cómo se había hecho todo y no presentarían ninguna enmienda", y también los partidos impulsores de la ley, alegando que habían logrado un consenso y que los cambios no serían aceptados por el resto de grupos.

En un comunicado, los 'cupaires' han dicho que entendían que la propuesta de enmienda iba dirigida a los grupos impulsores, y han subrayado que la CUP apuesta por la "retirada total" de la proposición, por lo que han decidido no entrar en enmiendas parciales ni totales del texto.

SIN CAMBIAR LA LEY DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Escuder ha celebrado que finalmente no se apueste por la vía de modificar la Ley de Política Lingüística: "Hemos pasado de hacernos daño solos a no defendernos bastante del daño que nos podrían hacer", ha dicho en referencia de nuevo a esta posibilidad de que el Estado aplique la Lomloe aplicando un 50% de castellano.

El presidente de la entidad ha puesto en valor que "algo se ha ganado" con la herramienta que se ha utilizado, la nueva ley y no la reforma de la de Política Lingüística.

También ha lamentado que se trate de una ley "reactiva" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 25% de castellano, y ha reclamado al Govern que pase a legislar, que ponga más recursos y no solo reaccione.

Sobre la votación este jueves en el Congreso de la ley audiovisual, Escuder ha afirmado que se ha perdido "una oportunidad de oro para normalizar el catalán" en este ámbito, y ha criticado que solo obligue a las plataformas que tienen sede en España a tener un 6% en total de su contenido en catalán, vasco y gallego.