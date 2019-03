La Plataforma Raval Nord exige al Ayuntamiento que apruebe ceder La Misericòrdia esta semana

Publicado 18/03/2019 12:33:57 CET

Avisa de movilizaciones si el pleno del viernes no aprueba revocar la cesión al Macba

La Plataforma Raval Nord, integrada por vecinos del barrio barcelonés y trabajadores del centro de atención primaria (CAP), han urgido al Ayuntamiento de Barcelona a ceder la capilla de La Misericòrdia --que actualmente gestiona el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba)-- para la ampliación del CAP antes de las elecciones municipales.

En rueda de prensa este lunes, la portavoz de la plataforma Anna Romagosa ha reclamado que la Comisión de Economía de la tarde de este martes apruebe revocar al Macba la cesión de la capilla, después de que se aprobara en un pleno la propuesta iniciativa ciudadana --con 6.500 firmas-- que pedía ampliar en esta capilla el centro de salud.

Tanto si esta votación es favorable como si no, la última decisión será del pleno del Ayuntamiento del viernes, ante lo que ha señalado, sobre el CAP actual --un edificio de 1937 que se reformó en 1992--: "La situación es grave, muy grave, y tenemos la sensación de que los partidos políticos no son conscientes de esto y no entienden la urgencia".

El portavoz Iñaki García ha criticado el cambio de postura de ERC, que la semana pasada propuso ampliar el centro de salud en un interior de isla de la Universitat de Barcelona (UB) --que lo ha rechazado--, una propuesta que ven "irresponsable" e inadecuada, y ha asegurado que los técnicos del Servei Català de la Salut (CatSalut) solo avalan ampliar en la capilla --tras valorar una decena de opciones--.

La Comisión de Economía responsable de aprobar la revocación al Macba se aplazó anteriormente y desconocen las conclusiones a las que han llegado mientras, y han avisado de que si la aprueba este martes, lo verán positivamente, pero si no, "el barrio, la ciudad y el sector se movilizará".

"Nos jugamos la salud y la vida de la gente del Raval, y los partidos están en la lectura de ganar el ayuntamiento, y están utilizando el CAP y nuestra lucha como moneda de cambio", ha criticado, a lo que ha añadido que nadie puede defender que la ampliación del Macba está por encima de la del CAP, que ve prioritario.

Vinculan el cambio de postura de ERC --que anteriormente apoyó su petición-- a la nueva concejal Gemma Sendra, que fue gerente del Macba, y han señalado que el martes por la mañana este partido propondrá también en la Comisión de Cultura "forzar un consenso".

"Si no hay una decisión --favorable--, el CAP sigue envejeciendo más, la situación es mas precaria, y quizás tendrá que ocurrir un accidente para que alguien nos haga caso" ha lamentado Romagosa, que ha constatado carencias en accesibilidad, que hacen que por ejemplo no entren las sillas de rueda en algunos espacios.

CARENCIAS DE SEGURIDAD

Además, el carrito que se usa para hacer reanimaciones no cabe por las puertas de algunas consultas --lo que provocó ya un incidente--, y la sala de extracciones es tan pequeña que "no se puede preparar con las medidas adecuadas para que no haya pinchazos accidentales", a lo que se suma que cayó una piedra de la fachada de 25 kilos, ha señalado la actual directora del CAP.

Desde la reforma de 1992, que transformó el espacio en un CAP, "se han ido haciendo parches", pero ven el problema estructural, en un edificio en el que trabajan 56 personas, a las que se suman los residentes de Medicina y Enfermería y los estudiantes, y que atiende a una población de 22.000 usuarios, con unas 150.000 visitas anuales.

DOS CONSELLERAS

La plataforma se reunió con la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y la de Cultura, Laura Borràs: la primera está a favor de que haya un consenso, pero "está atada de manos" porque la decisión es del consistorio --tiene la titularidad de la capilla--, mientras que Borràs asegura que no quiere priorizar salud o cultura, pero que seguirá defendiendo el Macba.

Romagosa ha señalado que hace 11 años el alcalde Jordi Hereu y la entonces consellera de Salud Marina Geli firmaron una acuerdo para priorizar los centros de salud que requerían mejoras, una intención que se volvió a ratificar en 2016, pero actualmente hay otros además del CAP Raval Nord que necesitan renovarse, como el del Gòtic, el de Casc Antic, el de Drassanes y el de la Barceloneta: "En Barcelona no se ha hecho una buena previsión de los espacios públicos dedicados a sanidad".