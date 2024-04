5 plataformas de diseño europeas quieren impulsar la próxima generación de diseñadores circulares

Participan BCD / BDW, Skopje Design Week, Mikser Festival, designaustria y What Design Can Do



BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) - Barcelona Centre de Disseny (BCD) / Barcelona Design Week (BDW) y otras cuatro plataformas de diseño y festivales europeos han acordado lanzar el proyecto Next Gen Design, colaborando tres años para impulsar la próxima generación de diseñadores circulares, implicando a jóvenes "en un cambio de paradigma" hacia la economía circular en el sector.

Los otros cuatro implicados son Skopje Design Week (Macedonia), Mikser Festival (Serbia), designaustria (Austria) y What Design Can Do (Países Bajos), informa BCD este viernes en un comunicado.

Next Gen Design (cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la UE) es un programa que incluye encuestas, competiciones de diseño y eventos para fomentar el sector, especialmente los jóvenes diseñadores, creando, adoptando y difundiendo diseños verdes y sostenibles que contribuyan al Pacto Verde Europeo.

Pretende ser así una plataforma de concienciación integrada en los festivales de diseño, así como en encuestas, convocatorias y residencias, "haciendo una llamada a la acción" y fomentando la participación tanto online como presencialmente.

JOVÉNES DE 18 A 35 AÑOS

Next Gen Design plantea a europeos de 18 a 35 años participar en una encuesta sobre cuestiones ambientales, y cuyos resultados de esta "influirán directamente en la convocatoria abierta del proyecto" de búsqueda de soluciones innovadoras de jóvenes diseñadores sobre cambio climático y economía circular en el continente.

La directora de Innovación del BCD, Eugènia Martí, ha dicho que es una plataforma "para desafiar al status quo y ofrecer soluciones reales a los problemas ambientales", con creatividad y voluntad de larzo plazo.