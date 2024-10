El pleno de Barcelona despide a Colau reivindicando su figura como primera alcaldesa de la ciudad

Colau asegura que es bueno no seguir ni en las instituciones ni en general "por inercia"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los grupos municipales del pleno de Barcelona han despedido este viernes a la exalcaldesa Ada Colau tras su adiós al Ayuntamiento, y han reivindicado su figura como primera mujer alcaldesa de la ciudad.

Lo han hecho en el pleno tras el discurso de despedida de Colau, en el que ha destacado que han sido muchos años en el consistorio "para alguien que no venía ni de un partido político ni de una institución", y ha considerado que es bueno no seguir ni en las instituciones ni en general en los sitios por inercia, en sus palabras.

Desde BComú, Janet Sanz, que a partir de ahora asumirá la presidencia del grupo, ha reivindicado la figura de Colau "como mujer empoderada, la primera en reivindicarse como mujer LGTBI y, por lo tanto, como mujer liberada; la primera en muchas cosas", y ha afirmado que es imposible resumir todo lo que ha hecho, pero todo el mundo tiene claro que Barcelona nunca será la misma gracias a ella, en sus palabras.

La líder republicana, Elisenda Alamany, ha reivindicado que el hecho de que Colau haya sido la primera mujer alcaldesa de Barcelona "merece un respeto", y ha dicho que comparten el diagnóstico de que hace falta una política que responda a los nuevos tiempos, textualmente.

Por su parte, Laia Bonet (PSC) ha destacado la imagen de Colau en la plaza Sant Jaume en junio de 2015, "la primera mujer alcaldesa de Barcelona, que provenía del activismo político, que llegaba a la alcaldía de la mano de una formación política nueva" y ha reconocido --textualmente-- la ola de ilusión y de cambio que se vio en la plaza aquel día.

El líder de Junts, Jordi Martí, ha admitido que "hoy es un día muy especial para todos", y ha pedido a Colau que donde trabaje y vaya fuera del Estado se acuerde de que Catalunya es una nación --ha dicho-- y que puede trabajar por Barcelona y Catalunya desde su nuevo destino.

CRÍTICAS DE PP VOX

Por otra parte, desde el PP, Daniel Sirera ha afirmado que lo "mejor" que ha hecho Colau en los últimos 9 años por Barcelona lo ha hecho hoy, y ha dicho que ha gobernado de una manera que no le gusta y que, si en las elecciones municipales 2027 decide encabezar la candidatura de los Comuns, sepa, textualmente, que le encontrará defendiendo la ciudad.

Gonzalo de Oro (Vox) ha asegurado que no le costó ser cortés ni con Ernest Maragall ni con Xavier Trias en sus respectivas despedidas, pero que ese no es el caso de Colau: "Le deseo salud de corazón y le deseo que su salud la disfrute bien lejos de aquí y que no vuelva a Barcelona ni de vacaciones. Y no olvide llevarse su pañuelo palestino".