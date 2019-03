El pleno de Barcelona pide facilitar el nuevo CAP anexo al Macba con la abstención de BComú

Publicado 29/03/2019 16:27:08 CET

Prospera después de que Colau haya retirado la votación para quitar la Misericòrdia al Macba

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición de ERC que emplaza al Gobierno de Ada Colau a facilitar la construcción del nuevo centro de atención primaria (CAP) del Raval Nord preferentemente en el solar anexo al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) que ha ofrecido la Diputación de Barcelona, ante lo que ejecutivo municipal de BComú se ha abstenido.

La propuesta, aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de BComú y el rechazo de la CUP, emplaza al ejecutivo de Colau a "llevar a cabo los trabajos técnicos necesarios para facilitar la construcción del nuevo CAP" y manifiesta el compromiso de garantizar la cesión de un solar para construir el centro antes de diciembre de 2019.

Además, la propuesta acuerda "constatar la viabilidad del solar" que la Diputación ha ofrecido al Govern y que es adyacente al museo y se ubica frente a los murales de Eduardo Chillida y Keith Haring, en un espacio conocido como el 'cub'.

Ha prosperado en el mismo pleno en el que la alcaldesa ha retirado finalmente la votación para revocar la cesión de la Capella de la Misericòrdia al Macba ante el rechazo de grupos municipales, que pedían posponer este debate después de que la Diputación ofreciera este solar a la Generalitat para construir el CAP.

"LUCHA DE CLASES"

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha insistido en que tienen poca confianza en esta propuesta, que cree que llega "básicamente como una maniobra dilatoria", y ha sostenido que este debate es una cuestión de clases --ha puntualizado que el problema no es el Macba sino su fundación y quién la forma--.

"Esto es una cuestión puramente de clases", ha remarcado la concejal, que ha insistido que el Gobierno de Colau estudiará esta alternativa pero no quiere ir a ciegas, por lo que quiere mantener la opción de ubicar el CAP en la Capella de la Misericòrdia.

POSTURA DE LA OPOSICIÓN

La concejal de ERC Gemma Sendra ha defendido esta propuesta y ha opinado que la propuesta de Govern y Diputación es una opción de consenso, mientras que ha replicado a Pin que vea este asunto como una lucha de clases: "La gente de clase alta tiene los cuadros en su casa, no necesita ir a los museos".

La presidenta del grupo municipal de Cs, Carina Mejías, ha coincidido en señalar que esta puede ser una buena solución, también para evitar que Pin siga haciendo populismo, según ella: "Le hemos chafado la guitarra, porque quería seguir utilizando" el asunto para enfrentar sectores y en su favor.

El socialista Jaume Collboni ha defendido que el derecho a la cultura y a la salud debe ser compatible, ha acusado al Gobierno municipal de hacer demagogia con este asunto, y se ha preguntado tras la posible solución en el espacio anexo al museo: "¿Era necesario llegar hasta aquí si había esta posibilidad?".

El líder municipal del PP, Alberto Fernández, ha aseverado que el Gobierno municipal está utilizando a los vecinos y este asunto como un elemento de agitación y confrontación, y ha dicho que la Generalitat quiere lavarse ahora la cara con esta posible solución después de años sin construir el nuevo CAP.

Eulàlia Reguant (CUP) ha criticado que grupos de la oposición hablen de ésta como una opción de consenso cuando no tiene garantizado el apoyo de los vecinos: "Es un acuerdo entre la Generalitat y la Diputación, pero hay una serie de actores con los que no se ha alcanzado un consenso", y el concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha pedido ponerse las pilas en este asunto.