Colau retira del orden del día su propuesta de quitar la Capilla de la Misericòrdia al Macba

Publicado 29/03/2019 12:40:05 CET

La Diputación propuso este jueves ubicar el CAP Raval en un solar del CCCB ante el Macba

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha retirado del pleno de este viernes la propuesta de extinguir la concesión de la Capilla de la Misericòrdia prevista para la ampliación del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) para destinarla a la ampliación del Centre d'Atenció Primaria (CAP) Raval Nord, después que la Diputación de Barcelona propusiera este jueves ubicarlo en un solar del CCCB ante el Macba.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha retirado la propuesta de acuerdo después de debatirlo y cuando la oposición se había manifestado ampliamente en contra de quitar la Misericòrdia al Macba: "No nos da confianza el acuerdo que se anunció ayer, por lo que para el Gobierno sería importante disponer de la Capella de la Misericòrdia por si no prospera".

Pin ha asegurado que la propuesta del organismo provincial es un movimiento del Gobierno de la Diputación de PDeCAT y ERC de tipo "electoralista", y ha criticado que, tras más de 13 años de quejas, sólo se ha conseguido ofrecer un solar para el CAP Raval después de una movilización sin precedentes de los vecinos de la zona, según ella.

La propuesta retirada del pleno pedía extinguir la concesión de la Capella de la Misericòrdia al Macba y desestimar las alegaciones que había presentado el museo contra la decisión, pero finalmente se ha retirado a petición de los grupos después de que la Diputación ofreciera este solar, anexo al museo y frente a los murales de Eduardo Chillida y Keith Haring.

EVITAR PRISAS Y PARCHES

El líder del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, ha pedido coherencia al Gobierno municipal y ha afeado que no celebren la propuesta de la Diputación: "Lo reciben con desconfianza, no con ilusión. No confiamos en ustedes, actúan como destructores y no buscan la colaboración y el entendimiento", y ha reclamado no poner palos en las ruedas a la iniciativa de la Diputación.

Carina Mejías (Cs) ha pedido buscar una solución evitando prisas y parches y ha sostenido que el Gobierno municipal lanza propuestas desde el electoralismo y el populismo: "Me da igual que envíen 'escraches' a nuestra sede, que intentan doblegar mi voluntad y exigirme que tengo que votar en determinado sentido", lo que ha despertado críticas de asistentes.

El republicano Jordi Coronas ha dicho que estarían a favor de ubicar el CAP en la Misericòrdia si no hubiera otra opción, pero ha pedido hacer un ejercicio de responsabilidad y lealtad institucional después del acuerdo entre Govern y Diputación, y ha avisado: "En las instituciones tenemos que dar respuesta a las pancartas, no estar detrás de ellas".

El socialista Jaume Collboni ha calificado de coherente retirar esta propuesta, y ha criticado que al final han tenido que ser la Generalitat y la Diputación de Barcelona las que han alcanzado una "propuesta razonable" en un solar que el Gobierno municipal ya planteó como alternativa tanto para ubicar el CAP Raval Nord como la ampliación del Macba.

ESTUDIAR LA PROPUESTA

Alberto Fernández (PP) ha dicho que retirar la propuesta del día no debe verse como una derrota para BComú, sino como un paréntesis para ratificar el acuerdo de la Diputación, y ha afeado a Colau usar la petición de los vecinos con usos partidistas y al Govern de la Generalitat no estar a la altura de la circunstancias, por lo que ha celebrado esta opción de acabar con la polémica.

La concejal de la CUP Eulàlia Reguant ha sostenido que el debate es entre las necesidades del Raval y las de las élites del Macba, del que ha dicho que es un proyecto cerrado, como muchos otros museos de la ciudad, y que "en este debate se ha reforzado la idea del Macba cerrado, que quiere preservar sus intereses".

El concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha afirmado que se requiere más tiempo para estudiar la propuesta de Generalitat y Diputación, y el también no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha asegurado que ésta es una buena solución y que los concejales tienen la obligación de atender ambos asuntos: un CAP digno y la ampliación del Macba.