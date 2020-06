El PNC buscará el voto soberanista que rechaza la unilateralidad y asemejarse al PNV

Ve inacción y división política en el Govern y se opone a los liderazgos "mesiánicos"

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) quiere buscar el voto soberanista de los catalanes que rechazan la unilateralidad sean independentistas o no, en un intento de emular lo que representa y la acción política del PNV.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes del grupo impulsor, a falta de una semana para que el partido celebre su congreso constituyente --27 de junio-- y se defina la propuesta de la dirección ejecutiva, al frente de la cual podría estar la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal.

La base ideológica de su proyecto está recogida en el manifiesto que recientemente enviaron a sus militantes, en que exponen su crítica al Govern actual, su visión del derecho a decidir, su apuesta por el progreso económico para asegurar el progreso social así como por una Catalunya digital y tecnológica, y sus principios ante retos como el del cambio climático.

"Desde hace más de dos años, el Govern está permanentemente parado. Con un país bloqueado por la división política, el tacticismo electoral y la falta de liderazgo. Desorientados por la falta de visión política a la hroa de apostar por proyectos que generen bienestar y futuro", empieza exponiendo el manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según el texto, ven al Govern "más preocupado por evidenciar las carencias y los errores de los rivales políticos" que por impulsar proyectos que beneficien a todos los ciudadanos, lo cual consideran que provoca desprestigio en las instituciones catalanas.

"Venimos a hacer política, y lo haremos sin poner ningún límite a las aspiraciones del PNC", añaden en el manifiesto, que defiende que el diálogo, el esfuerzo, el debate y el pacto son más efectivos que la proclama, la complacencia y el enfrentamiento.

"SOBERANISMO PRAGMÁTICO"

Por eso, se presentan como alternativa con un "soberanismo pragmático" que quiere abarcar desde el centroizquierda al centroderecha, y que quiere apostar por el diálogo y el acuerdo para resolver el conflicto catalán, por mejorar el autogobierno catalán y fortalecer las instituciones.

"Vamos a hacer un PNV total, pragmatismo total. JxCat solo mira al votante del 1-O y que sea anti ERC; ERC solo busca el voto independentista, y el PSC solo hace un discurso pro instituciones españolas", han lamentado las citadas fuentes, que, sin renunciar al legado de la extinta CDC, creen que su modelo se asemeja más al del partido que preside Andoni Ortuzar.

Tras reivindicar que el PNC surge de la iniciativa 'El País de Demà' --que seguirá como 'think thank'--, el manifiesto deja claro que quieren liderazgos políticos "y no mesiánicos" y que creen en el pensamiento libre sin dogmatismos.

INDEPENDENCIA, OPCIÓN LEGÍTIMA

Además de definir a Catalunya como una nación que tiene derecho a decidir, el PNC considera la independencia una opción legítima que se debe ejercer "a través de mecanismos legales, acordados, y sobre todo sin ningún tipo de improvisación ni de falsas esperanzas que llevan a futuras frustraciones".

"Escocia es el camino a seguir", recogen en el manifiesto, destacando que la independencia en un objetivo difícilmente alcanzable por la vía unilateral, sin un apoyo social claramente mayoritario y sin el reconocimiento de la comunidad internacional, y que agrava la polarización en dos bloques de la sociedad catalana.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En el capítulo económico, rechazan la "estigmatización" que algunas formaciones han creado sobre la colaboración público-privada en ámbitos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, y apuestan por mantenerla.

También sitúan la preservación y la defensa del medio ambiente como una responsabilidad social que requiere el impulso de un progreso económico basado en el desarrollo sostenible, y lamentan no tener un Govern que apueste por la tecnología y la innovación.

"Estos últimos años, la unidad civil del pueblo se ha roto. Por ello es urgente buscar nuevos acuerdos que nos permitan afrontar la crisis política, institucional, económica y social con éxito", concluye el texto, que destaca la importancia de articular un proyecto que gobierne para los 7,5 millones de catalanes, partiendo de su pluralidad, diversidad, sus opiniones y sensibilidades.