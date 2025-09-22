Podem ve "racismo institucional" en la propuesta de ceder competencias de inmigración a Catalunya

Archivo - La candidata a coordinadora autonómica de Podem Catalunya y exsecretaria de organización del partido, María Pozuelo, en una entrevista de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha asegurado que la proposición de ley de PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya contiene una "connotación de racismo institucional".

En declaraciones este lunes, ha argumentado así su voto en contra de esta iniciativa, y la ha enmarcado en una pugna con Aliança Catalana (AC) "para ver quién es más racista".

Pozuelo ha acusado a PSOE y Junts de querer aprobar una ley "racista que utiliza a las personas migrantes como arma electoral", y ha subrayado que Podem Catalunya defiende el autogobierno sin racismo.