Podemos pregunta a la Comisión Europea qué piensa hacer por la reubicación de desalojados del B9

Personas desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona acampan debajo de la salida 210 de la C-31, en el barrio de Sant Roc, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isabel Serra, han registrado una pregunta a la Comisión Europea (CE) para preguntar qué medidas adoptarán para garantizar que las 400 personas desalojadas del antigua instituto B9 de Badalona (Barcelona) sean reubicadas.

También han preguntado si la CE considera que la autoridad local "debería ser sancionada por conducta basada en el odio y discriminación por origen racial", y si piensa incluir en su Plan de Vivienda la prohibición de este tipo de desalojos de personas vulnerables, ha informado el partido en un comunicado este lunes.

También han sostenido que "organismos de Naciones Unidas y entidades sociales han advertido de que este tipo de desalojos forzosos, sin evaluación individualizada ni alojamiento alternativo, pueden constituir tratos inhumanos o degradantes", y han alegado que estos hechos suponen el incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales y son una forma de discriminación racial.