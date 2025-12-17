Policía Nacional detiene a 18 personas por extranjería en el desalojo de Badalona (Barcelona)

Un hombre increpa a los los Mossos d'Esquadra que trabajan en el desalojo del B9 de Badalona (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles a 18 personas en base a la Ley de Extranjería durante el operativo que se ha llevado a cabo para desalojar el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En total, han participado 55 efectivos, de los cuales 32 eran de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, 6 para funciones de seguridad y protección, 9 de Policía Científica y 8 de la Brigada Local de Información.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han informado que en el interior del B9 se han identificado a 181 personas, y cuando todos han salido del interior, a las 11 horas, los perros de la Unidad Canina han iniciado sus correspondientes tareas, que a las 13.00 ya han finalizado.

BRIMO Y ARRO

El operativo para desalojar a decenas de personas que vivían en este edificio se ha iniciado cerca de las 8 horas, y ha contado con numerosos efectivos de la Brigada Mòbil (Brimo) y el Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de los Mossos d'Esquadra.

En su transcurso, un centenar de personas se ha acercado a la línea policial y se han producido diversas cargas para que los agentes pudieran acceder al interior del edificio.

El desalojo se ha llevado a cabo petición del Ayuntamiento de Badalona, mediante una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre que autoriza al consistorio a recuperar la propiedad.