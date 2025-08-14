Política Lingüística renueva sus herramientas para buscar lugares donde aprender el catalán

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha ampliado y actualizado dos herramientas para facilitar la búsqueda de lugares donde aprender lengua catalana, que actualmente ascienden a 348, informa en un comunicado este jueves.

Se trata del buscador de sitios para aprender catalán y dos nuevos mapas interactivos en la web Lengua catalana, en los que se ofrece una recopilación de todos los espacios donde se puede aprender catalán tanto en el Camp de Tarragona como en las comarcas gerundenses.

El buscador, que localiza cursos a partir del nombre del municipio, se ha actualizado con toda la información que ayuntamientos, instituciones y entidades facilitan periódicamente al Departamento.

En cuanto a los lugares donde aprender catalán en el Camp de Tarragona o Girona, además de dípticos informativos sobre las instituciones y actividades formativas, en la web se puede consultar un mapa interactivo que localiza físicamente los espacios donde aprender catalán, proporciona información de contacto y ofrece una breve descripción de las actividades.

Próximamente se completarán los mapas con las comarcas leridanas y barcelonesas.