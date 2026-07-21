El Port Olímpic de Barcelona amplía su oferta gastronómica con 2 nuevas propuestas

Balcó Gastronòmic del Port Olímpic - BSM

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic incorporará 2 nuevas propuestas, una de cocina asiática y otra italiana, para avanzar en su "oferta culinaria diversa, asequible y orientada al público local" en el Balcó Gastronòmic.

Este espacio gastronómico cuenta con 7 restaurantes y 3 tiendas gastronómicas y las nuevas incorporaciones son El Siciliano BCN, S.L. y Sushi Hand, S.L, informa BSM en un comunicado este martes.

BSM impulsa la transformación de los espacios del Balcó Gastronòmic "para ofrecer experiencias más completas en el Port Olímpic, generar más valor para las personas usuarias y visitantes, y consolidar una oferta gastronómica amplia, asequible y de calidad".