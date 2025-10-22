El Port de Tarragona abordará en una jornada el presente y futuro de la logística química - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona abordará el presente y futuro de la logística química en la era de la transición energética durante la 9a edición de la jornada Med Hub Day, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre, informa en un comunicado este miércoles.

Bajo el lema 'A new hub concept', la cita pondrá el foco en el potencial del Mediterráneo como 'hub' logístico, manteniendo su formato habitual con conferencias y mesas redondas durante la tarde del primer día y la mañana del segundo.

Con las inscripciones ya abiertas, la organización del evento espera la presencia de más de un centenar de asistentes, en la línea con las cifras de los últimos años, entre ellos operadores de terminales de almacenaje, puertos, analistas del mercado y las principales compañías del sector petroquímico de España.

Durante la jornada, la Autoritat Portuària de Tarragona explicará cuáles son los retos y oportunidades que surgen al convertirse en un 'hub' de nuevos productos energéticos, una presentación que se enlazará con el proceso de descarbonización del puerto tarraconense.

Asimismo, el secretario de la Asociación Española del Hidrógeno, Miguel Antonio Peña, y el director de Desarrollo de Negocio de Air Products, Daniel Lorenzetto, intervendrán en el debate 'Puertos del futuro: retos de los flujos de las nuevas energías'.