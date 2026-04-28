Port de Tarragona atraerá una inversión privada de al menos 120 millones en los próximos años

Ponentes del Anuari TarragonaPort2026 - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona atraerá una inversión privada de más de 120 millones de euros en los próximos años gracias a la transformación de su modelo logístico hacia actividades con más valor añadido, lo que aportará más competitividad al recinto portuario y le permitirá consolidar su diversificación, informa en un comunicado este martes.

La Autoritat Portuària lo ha anunciado en el marco de la presentación del Anuari TarragonaPort2026, celebrada este martes en Vila-seca, donde se ha dado a conocer el momento actual del recinto y su visión de futuro.

En este sentido, el sistema intermodal del Port, formado por las terminales de la Boella y Guadalajara-Marchamalo, la ZAL y la terminal del Moll d'Andalusia, será "clave para la creación de cadenas de valor que generen desarrollo económico" en su área de influencia.

Así, entre 2026 y 2027, la Autoritat Portuària invertirá 120 millones de euros para promover grandes proyectos como la ampliación del Moll de Balears, la instalación de los OPS (electrificación de muelles) o la ampliación del calado del Moll de Castella.

Además, están previstos otros 120 millones de euros de inversión privada, que incluyen proyectos primordiales como la modernización de la cadena logística del cereal.

"Llevamos años planificando una estrategia y unas infraestructuras asociadas. Y ahora se demuestra que nuestra visión era la correcta", ha asegurado el presidente del Port, Santiago J. Castellà.

La jornada también ha contado con varias ponencias de expertos que han reflexionado sobre los retos y oportunidades de futuro de la actividad logística y portuaria en el territorio.