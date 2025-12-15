Port de Tarragona cierra la temporada de cruceros con más de 126.000 visitantes

Un curcero en el Moll de Balears, en el Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA.

El Port de Tarragona ha cerrado la temporada de cruceros 2025 con un total de 62 escalas y 126.348 pasajeros durante los ocho meses que dura dicha temporada, situándola como "la tercera mejor de la serie histórica", por detrás de las cifras de 2024 y 2019.

Así lo ha explicado la infraestructura este lunes en un comunicado, después de la reunión de la Taula Executiva de Creuers, en el que se ha hecho un balance del año y preparado las próxima temporada, que crecerá al calor del sector del lujo, según sus previsiones.

En 2025, del total de pasajeros que han pasado por el Port de Tarragona, un 31,67% eran de nacionalidad española, que copa aún gran parte del tráfico, seguida de Italia, con un 15,07%, y Estados Unidos, con otro 11,94%, junto a Francia, Alemania o Reino Unido, que suponen un 9,34%, 7,3% y 4,14%, respectivamente.

La infraestructura ha destacado el crecimiento de los cruceristas de origen alemán y norteamericanos, "que se caracterizan por un poder adquisitivo más elevado", lo que evidencia el trabajo que Tarragona Cruise Port está haciendo en los últimos tiempos para atraer y consolidar este tipo de cruceristas, según ha añadido.

De cara a 2026, de hecho, el Port de Tarragona prevé que se anote "un salto importante en las escalas", hasta las 79 operaciones, un 25,4% más que este año, y registre alrededor de 155.000 pasajeros, un alza relacionada en buena parte con el crecimiento proveniente del sector del lujo.

IMPACTO ECONÓMICO

Además del aumento en términos absolutos por el número de pasajeros y operaciones, ha aumentado también el gasto medio por crucerista, hasta los 27,4 euros, un 21,7% más que el año anterior, y de un 55,6% más que en 2023.

El 44,8% de los pasajeros nacionales (excluyendo aquellos de Catalunya) pasaron una noche en el destino antes de embarcar en el crucero, mientras que en el caso de los viajeros internacionales la cifra se eleva hasta un 55,1%, lo que comporta un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al año pasado.

"Este nicho de mercado aporta más cruceros --más escalas en el Port-- y un volumen de pasajeros menor, pero con un poder adquisitivo más elevado, cosa que lo hace altamente atractivo", han explicado desde la infraestructura, que estiman que desde 2019 este segmento de mercado se ha multiplicado por cinco en el Port Tarragona.