Port de Tarragona enfila la recta final de Navidad con música, títeres y la Cursa de Sant Silvestre

El 'Nadal de Somni' del Port Tarragona enfila la recta final de su programación navideña con música, títeles y la Cursa de Sant Silvestre, entre otras actividades, informa la entidad portuaria en un comunicado este lunes.

Este lunes, todavía se podrá disfrutar de los talleres y actividades infantiles en el Tinglado 1, así como del videomapaje 'La màgia de la llum' y de las furgotecas en el exterior del mismo equipamiento.

Este martes, a las 17 horas, se llevará a cabo el escape room 'L'enigma de la Puça', una actividad para mayores de 16 años, y el domingo, 4 de enero, a las 12 horas, el Museo acogerá el espectáculo de títeres 'Souvenir', la última creación de la compañía Matito, dirigido a familias con niños a partir de 4 años.

La música es una de las protagonistas de la programación, que incluye el Concert de Nadal de la Jove Orquestra InterComarcal, que se celebrará este martes a las 19 horas en el Tinglado, y el espectáculo 'Moments de Nadal', con la voz lírica de Núria Esquius y el jazz al piano de Jorge Varela en el Teatret del Serrallo, el sábado, 3 de enero, a las 19 horas.

EL ÚLTIMO BAÑO DEL AÑO

Como es tradicional, el entorno del puerto acogerá las actividades deportivas de Sant Silvestre este miércoles 31 de diciembre: a las 13 horas, en la playa de la Comandància se llevará a cabo el último baño del año y, a partir de las 17.30 horas, empezará la Cursa de Sant Silvestre, que este año llega a la 21ª edición.

El punto final tendrá lugar el lunes, 5 de enero, con la llegada en barca de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a las 18 horas; posteriormente se dirigirán al Teatret del Serrallo y saludarán a los tarraconenses, con un castillo de fuegos artificiales previos a la Cabalgata por toda la ciudad.