Port de Tarragona estrena una colección con un volumen que analiza "la cultura del agua". - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Publicacions del Port de Tarragona ha estrenado una nueva colección llamada 'Quaderns de Sostenibilitat', cuyo primer volumen analiza "la nueva cultura del agua", informa en un comunicado este lunes.

'Ebre, Siurana, Francolí i Gaià. Rius i diàlegs per una nova cultura de l'aigua' recoge las concluisones alcanzadas a raíz de la celebración de las primeras Setmanes de l'Aigua que la entidad organizó en 2024, sobre la gestión de los cuatro ríos que recorren el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

El volumen se presentará este miércoles en el Teatret del Serrallo con participación del presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, y del ambientólogo y Premi Sant Jordi 2025, Ramon Folch.

El objetivo es promover nuevos pensamientos alrededor de la gestión del agua y de los ríos en un contexto de emergencia climática y fomentar la reflexión y la interpretación.

"Esperamos que contribuya a los objetivos con los que nacieron las I Setmanes de l'Aigua: una reflexión desde la ciencia y la cultura y el diálogo entre las personas", ha destacado el responsable del departamento de la Autoritat Portuària de Tarragona y coordinador del volumen, Rafael López.