El Port de Tarragona moderniza el acceso de Llevant para agilizar el tráfico

Imagen del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciado un plan de actuaciones técnicas para renovar y mejorar los equipos de control de acceso en la zona de Llevant, con el objetivo de conseguir una mayor velocidad y garantizar una mayor vida útil de los equipamientos, explica este martes en un comunicado.

En concreto, las obras de mejora comenzarán este miércoles, y finalizarán un día después para minimizar el impacto de la operativa en la logística diaria, que se complementará además con la habilitación del acceso de Reus como vía alternativa.

Las previsiones del puerto pasan por replicar esta modernización también en el resto de los accesos al recinto, con el objetivo de mantener las infraestructuras plenamente actualizadas.

El Eix Transversal es actualmente la arteria principal del Port de Tarragona, con un 84% del flujo total, o 2.059.005 unidades, mientras que los accesos de Llevant y de Reus canalizan el 16% restante, 394.578 vehículos.

En total, el Port de Tarragona registró en 2025 un movimiento de 2.453.583 vehículos, un 2,1% más que el año anterior.