Port de Tarragona moderniza los equipos de control fronterizo de entrada y salida de personas

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha licitado la adquisición de equipos automatizados para el control fronterizo de entrada y salida de personas de terceros países, una operación alineada con los requisitos europeos para el control de personas de terceros países que crucen las fronteras de la Unión Europea.

Con la compra de este equipamiento, la Autoritat Portuària de Tarragona implementará en sus instalaciones tanto el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) como el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que empezará a desplegarse este otoño, informa la entidad portuaria en un comunicado este martes.

El suministro, instalación y mantenimiento de los equipos supondrá una inversión de más de 377.000 euros, una operación cofinanciada por la Unión Europea mediante el Instrumento para la Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).

El despliegue del EES está obligando a todos los Estados miembro de la Unión Europea a implementar sistemas automatizados de control para personas de terceros países que crucen las fronteras de la Unión.

La terminal de cruceros de Port de Tarragona, como frontera exterior para los cruceristas, se ve obligada a adoptar también estos nuevos equipamientos, que a su vez modernizarán la vigilancia y registro de entradas y salidas de personas.