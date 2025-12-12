El Port de Tarragona presenta el sistema telemático de gestión de escalas a su comunidad portuaria

Momento del encuentro. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha realizado una sesión para presentar el nuevo sistema telemático de gestión de escalas de barcos, llamado Dueport, a su comunidad portuaria, informa en un comunicado este viernes.

El sistema entrará en funcionamiento en 2026 y permitirá al enclave estar preparado para implementar la Ventanilla Única Marítimo-Portuaria Europea.

Este sistema es obligatorio según la legislación europea y debe ser el único canal en el que se puede compartir toda la información a declarar en la escala de un barco a puerto.

Indra ha desarrollado la aplicación, que está gestionada y operada por Puertos del Estado, mientras que las autoridades portuarias tienen acceso local.

Han participado en el encuentro consignatarios, representantes de servicios portuarios, administraciones competentes y personal de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT).