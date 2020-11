Port Tarragona y Vopak Terquimsa destacan su participación en la conferencia europea sobre petroquímica

TARRAGONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona y Vopak Terquimsa han hecho un balance positivo de su participación en el 'Platts European Petrochemicals Virtual Conference 2020', la conferencia sobre petroquímica más importante en el ámbito europeo, según ha informado este viernes en un comunicado.

Ambos han presentado las fortalezas e infraestructuras con las que cuentan en las instalaciones portuarias tarraconenses en el sector de los líquidos, la capacidad de crecimiento y la estrategia a seguir en los próximos años: ser un 'hub' regional en el Mediterráneo para este tipo de productos.

De manera conjunta, también se ha dado a conocer a todas las personas presentes qué acciones se han realizado para reducir los riesgos que la pandemia global ha llevado a la cadena logística: prioridad en la seguridad y salud de los trabajadores, mantenimiento de los servicios esenciales y del tráfico portuario y medidas económicas y medioambientales para ayudar en la comunidad portuaria.

La ponencia conjunta bajo el título 'Logistical challenges across the value chain in times of Covid-19' ha contado con más de un centenar de asistentes, donde se han realizado conferencias, mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas.

Dentro de la sesión de 'networking', el Port de Tarragona y Vopak Terquimsa han tenido la oportunidad de enlazar contactos y a la vez patrocinar el premio de un juego virtual que se ha hecho entre los asistentes, el 'Market Masters'.