PortAventura World celebrará la Navidad desde el 23 de noviembre con programación familiar especial

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World se ambientará en la Navidad desde el 23 de noviembre hasta el 6 de enero y celebrará una programación especial familiar de espectáculos, gastronomía y actividades.

Además de la tematización y decoración navideña, uno de los espectáculos será 'Christmas Dream' en el Gran Teatro Imperial, con música en directo y acrobacia, para que elfos y gnomos den la bienvenida a la fábrica de regalos de Papá Noel, informa el parque temático este lunes en un comunicado.

ESPECTÁCULOS

Otros serán 'Bubble Magic Christmas' en el Templo Mágico (basado en las burbujas), 'La Navidad de Woody' en Polynesia (el personaje baila con villancicos), 'Christmas Time' en el Long Branch Saloon del Far West (con personajes, baile y Papá Noel) y 'Ya es Navidad en SésamoAventura' en el Teatro de SésamoAventura (con los personajes de Sesame Street).

Al final del día se verá el desfile de carrozas 'Christmas Parade' en las calles de Mediterrània y después la pirotecnia de 'La Llegada de los Emisarios Reales' en el lago de Mediterrània, para recoger cartas de Reyes, que aparecerán el 5 de enero en la Cabalgata.

GASTRONOMÍA

Entre los platos que se ofrecerán en los locales del parque están la sopa de galets y el tronco de Navidad (restaurante Racó de Mar), canelones de carne, trufa y foie, meloso de ternera con asado navideño y salsa demi glacé (Posada de los Gnomos, que abre solo en Navidad, y donde los gnomos de Papá Noel amenizan la comida con un espectáculo).

Otros puntos de restauración del resort se suman a la oferta de platos navideños, como The Iron Horse, La Cantina y The Old Steak House.

ACTIVIDADES

Una de las actividades será el 'XMAS Experience', en que grupos de 4 a 8 personas tendrán un tour tematizado por el resort, comida en La Posada de los Gnomos, acceso exclusivo a El Bosque Encantado, fotos con Papá Noel y un recuerdo personalizado.

Además, se disfruta de asientos reservados en espectáculos y cócteles durante eventos especiales, como 'La Llegada de los Emisarios Reales'.

Y quienes se alojen en los hoteles temáticos del 24 ó 31 de diciembre se beneficiarán del 'Paquete de Navidad' (cena navideña y entretenimiento especial) o el 'Paquete de Fin de Año' (cena buffet de gala, campanadas y fiesta de inicio de año en el PortAventura Convention Centre).