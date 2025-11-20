El PP asegura que el proyecto del Gobierno para la alta velocidad ferroviaria "aísla" a Tarragona

La diputada del PP en el Congreso Elisa Vedrina ante la estación de Tarragona - PP

TARRAGONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "aísla" a la provincia de Tarragona con el nuevo plan ferroviario para la alta velocidad presentado por el Gobierno central.

En un comunicado este jueves, la diputada en el Congreso Elisa Vedrina ha alertado de que el nuevo proyecto "confirma que Tarragona no significa nada" para el Gobierno de Pedro Sánchez ni para el Govern de Salvador Illa.

"Están arrinconando a Tarragona del servicio de alta velocidad. Costó mucho que la línea pasara por la provincia y los datos confirman que la estación funciona", ha sostenido la diputada.

En este sentido, los populares temen que "la mayoría de trenes se saltarán Tarragona y que será imposible ir a Madrid sin hacer trasbordo en Lleida" y lamentan la inversión en la infraestructura mientras que el resto de la red de ferrocarril convencional sigue abandonada, textualmente.

Así, Vedrina ha criticado que los trenes de Rodalies y Regionales "ofrecen un servicio deficiente y la alta velocidad funciona cada día peor por la falta de mantenimiento".

"Necesitamos soluciones a los problemas actuales, no proyectos ficticios", ha concluido Vedrina, que ha apuntado que la ciudadanía reclama mejoras en la red de Rodalies y alejar el transporte de mercancías de los núcleos urbanos.