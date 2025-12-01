El PP catalán lanza un calendario de adviento con propuestas bajo el lema 'Catalunya merece más"

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, con el presidente del PP de la provincia de Barcelona, Manu Reyes - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Barcelona, Manu Reyes, ha presentado este lunes un calendario de adviento con el que quieren aprovechar las semanas previas a Navidad para lanzar propuestas "en positivo" bajo el lema 'Catalunya merece más'.

En rueda de prensa acompañado por el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha explicado que, hasta el 25 de diciembre, diferentes dirigentes del partido expondrán dichas propuestas "con soluciones a los problemas que preocupan a los ciudadanos".

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, será el primero en estrenar el calendario con el que quieren mostrar cuestiones como "la necesidad de luchar contra la ocupación y la multireincidencia o que Catalunya tenga una fiscalidad justa".

"Queremos soluciones reales a los problemas que tenemos y no gobiernos que miren hacia otro lado. En Catalunya volvemos a estar sin Presupuestos y sin saber qué harán el Govern de Salvador Illa, que es prisionero de ERC y Comuns", ha asegurado.

Para Rodríguez, el adviento es tiempo de esperanza e ilusión por la llegada de la Navidad, y esto es lo que considera que se necesita ante la actual situación política.