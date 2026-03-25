El PP critica que la Generalitat no convoca las ayudas a personas con discapacidad desde 2023

Archivo - La diputada del PP Montserrat Berenguer durante un debate parlamentario - PARLAMENT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este miércoles a la Generalitat de un "sistemático incumplimiento" del Programa de prestaciones sociales a las personas con discapacidad, el cual ha asegurado que lleva interrumpido desde 2023.

Así lo ha dicho la diputada Montserrat Berenguer en la comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament, quien ha tildado de "injustificable" la interrupción del programa de prestaciones destinadas a productos para la autonomía personal como sillas de ruedas y audífonos.

La diputada ha reprochado al Govern el incumplimiento del programa a pesar de que el Parlament aprobó una moción en 2025 instándole a garantizar la convocatoria anual: "El Govern vuelve a fallar precisamente a quienes más estabilidad necesitan".

Así, ha acusado al Govern de convertir este programa de ayudas en "un sistema imprevisible, opaco y profundamente injusto para quienes dependen de él".

"Ni se han convocado las ayudas de 2024, ni de 2025 ni se han anunciado las de 2026, y esto es un drama intolerable, porque afecta a todas las personas que tienen reconocida una discapacidad mínima del 33% o superior", ha concluido.