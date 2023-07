El PP defiende que gobierne la lista más votada y Vox le pide elegir entre PSOE o ellos

ERC rechaza la propuesta de Junts sobre el referéndum: "No haremos una jugada maestra para investir al PP"

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha defendido permitir que gobierne la lista más votada tras las elecciones del 23 de julio, mientras que el candidato de Vox, Juanjo Aizcorbe, ha pedido a los populares decir si quieren pactar con el PSOE o con ellos.

En el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio este martes, el candidato popular ha asegurado que su partido se compromete a dejar gobernar al PSOE si es la lista más votada, y ha reclamado a la ciudadanía que vote al PP para que "consiga gobernar en solitario y lleve a cabo sus reformas".

"Se tendrá que preguntar al PP si quiere pactar con el PSOE o con nosotros", ha reclamado Aizcorbe, que ha afirmado que Vox aboga por cambiar las políticas que ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que el Gobierno no cumple sus pactos con Catalunya, y ha reiterado su propuesta a ERC de acordar no investir a ningún presidente "si no se transfieren las competencias para hacer un referéndum".

El candidato de los republicanos, Gabriel Rufián, ha respondido a Nogueras que ERC no es su adversario político y ha aclarado: "No haremos una jugada maestra para investir al PP. Creo que se me entiende", en referencia a la propuesta de acuerdo de Junts.

El candidato 'cupaire', Albert Botran, ha criticado que los comuns votasen a favor del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con el PP: "La independencia molesta al régimen; el bloque de futuro es el de la autodeterminación", y ha reclamado que la izquierda asuma la autodeterminación y el independentismo asuma una agenda social clara.

Meritxell Batet (PSC) ha defendido una nueva investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha preguntado a Nogueras qué hará Junts en Madrid y de qué servirá su voto: "¿Ya basta de qué? Ya basta de bloquear. No votar a Pedro Sánchez es hacer presidente a Feijóo", en referencia al lema de campaña de Junts, 'Ya basta'.

El candidato Roger Montañola ha explicado que PdeCAT-Espai CiU se sentará a negociar tanto con el PP como con el PSOE, al ser los dos partidos con más posibilidades de gobernar, para que "pasen por caja" con el objetivo de defender Catalunya.

Aina Vidal (Sumar-En Comú Podem) ha remarcado la importancia de las coaliciones y ha instado a Batet a reconocer que el PSOE necesita a Sumar para gobernar: "Vamos a ganar y lo haremos juntas, pero lo haremos siendo honestas, reconociendo que, efectivamente, debemos ganar juntas".

EL 'MINUTO DE ORO'

En el 'minuto de oro' final, Batet ha pedido el voto para construir "cuatro años más de convivencia, de crecimiento económica y política social", mientras que Vidal ha llamado a la movilización para reeditar el Gobierno de coalición y ampliar servicios con fisioterapeutas, oculistas y dentistas públicos.

Rufián ha dicho que ERC ha demostrado ser útil en los tres escenarios que, a su juicio, pueden salir tras el 23J --un pacto PP-Vox, PSOE-PP y la coalición PSOE-Sumar--, tras lo cual Nogueras ha asegurado que Junts será útil para Catalunya "y no para el Estado español".

"No nos rendimos. Queremos reconstruir la fuerza del 1 y el 3 de octubre", ha defendido Botran, y Montañola ha reclamado volver a la política de la negociación: así, ha defendido que su candidatura, Espai CiU, representa a ciudadanos que se sienten huérfanos de los políticos catalanistas que eligieron esta estrategia.

Martín Blanco ha asegurado que el 23 de julio los ciudadanos decidirán entre repetir un "mal gobierno" de PSOE y Sumar o un ejecutivo liderado por Alberto Núñéz Feijóo que apueste por la prosperidad y la concordia, mientras que Aizcorbe ha pedido el voto por Vox para cambiar el rumbo de las políticas del Gobierno.