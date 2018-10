El PP exige al Parlament que no se constituya la comisión de reglamento como pide JxCat

Publicado 12/02/2018 14:54:22 CET

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha remitido este lunes un escrito a la Mesa del Parlament en que advierte de que no se puede constituir la comisión de reglamento antes de investir a un presidente de la Generalitat, por lo que pide que no atienda la petición de JxCat de no esperar a la investidura para hacerlo.

Según un comunicado de los populares, el representante del grupo, Xavier García Albiol, ha avisado de que el artículo 60.1 del reglamento concreta que esta comisión tiene la condición de comisión legislativa y por tanto "su constitución debe tener lugar con posterioridad a la investidura".

JxCat registró el jueves una petición a la Mesa para que sí la activara y lo hizo en plenas negociaciones con ERC y la CUP sobre la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont.

El documento que registró JxCat no vinculaba directamente la activación de la comisión con la investidura, pero en las negociaciones para investir a Puigdemont como presidente se contempló una reforma del reglamento de la Cámara para tratar de investirlo a distancia.

Para los populares el reglamento no deja lugar a interpretación cuando establece que "el Pleno del Parlamento, en la semana siguiente a la investidura del presidente de la Generalitat, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoz, acordará el número y el ámbito de las comisiones legislativas".

Además, concreta que "las comisiones legislativas se constituirán en la semana siguiente al acuerdo de la creación", por lo que concluyen que la petición registrada por la portavoz de JxCat en la Cámara no tiene cabida.

"Que la Mesa acceda a la petición de JxCAT de constituir la comisión de reglamento en estos momentos, no sólo es contrario a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento, y por tanto vulnera los derechos de los diputados de la Cámara, sino que también altera la orden de prioridades que las leyes y el propio Reglamento prevé para estos momentos iniciales de la legislatura", ha defendido Albiol.