El PP lamenta la muerte de las mujeres sobre las que cayó un muro en Roda de Berà (Tarragona)

Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado este miércoles la muerte de las dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, que resultaron heridas en estado crítico el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragona) durante el episodio de fuertes lluvias.

En un comunicado, la portavoz popular en el Parlament, Lorena Roldán, ha trasladado su apoyo y pésame a familiares y allegados de las víctimas y ha afirmado: "Ahora corresponde esclarecer lo ocurrido y que el Govern ofrezca todas las explicaciones".

El PP ha exigido al Govern que "dé la cara y asuma responsabilidades" y ha tildado de inaceptables las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo sobre la no activación del sistema ES-Alert, por lo que este martes registró una petición de comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon.