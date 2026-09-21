El PP no irá a la reunión convocada por Illa para un acuerdo en Educación y la tilda de "teatro"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que su grupo parlamentario no participará en la reunión convocada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para abordar un pacto sobre Educación: "El PP no participará de un teatro que no va a ninguna parte".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido después de que la portavoz parlamentaria, Lorena Roldán, condicionara su participación al cumplimiento de las sentencias lingüísticas por parte de la Generalitat.

Fernández ha insistido en que lo primero que debería hacer Illa es cesar a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, a quien ve "incapaz de poder resolver el problema" por no haber sido capaz de ponerse de acuerdo con los sindicatos educativos.

Y ha apuntado que después, lo que debería hacer el presidente de la Generalitat "es cumplir la sentencias lingüísticas. Y cambiar este modelo" educativo, que ha tildado de fracasado.

"Illa empieza esta semana dando explicaciones por su nefasta gestión en materia educativa, y la semana que viene debería seguir por su nefasta gestión en materia de seguridad, y la siguiente en sanidad, y la siguiente por una Catalunya que lidera a día de hoy las cifras en ocupación ilegal", ha añadido.

"ME DA IGUAL" PUIGDEMONT

Por otra parte, preguntado por su opinión respecto a la entrevista del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el diario británico 'The Sunday Times', el secretario general de los populares catalanes ha afirmado que no la ha leído: "Lo que diga o haga el señor Puigdemont, la verdad, es que me da igual".

"Tengo mejores cosas que hacer que leer o interesarme por una entrevista de un señor que está fuera de Catalunya por cometer algunos delitos por los que todavía no ha respondido", ha zanjado.