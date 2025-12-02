El PP pide desplegar el Seprona en Catalunya ante la PPA: "Retirarlo fue un error enorme"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa
El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 2 diciembre 2025 13:43

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha defendido el despliegue del Seprona en Catalunya después de los casos detectados de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Barcelona: "Retirarlo fue un error enorme".

En una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Fernández ha afirmado que "ningún traspaso de los últimos años está funcionando" porque, a su juicio, la Generalitat ya tiene problemas para gestionar las competencias que le asignan el Estatut y la Constitución.

En este sentido, ha abogado por "dejar estas competencias a manos de quienes siempre lo han hecho y que lo han hecho con cuotas de excelencia, que es la Guardia Civil", y ha pedido --textualmente-- dejar de cargar de competencias a los Mossos d'Esquadra.

Asimismo, ha pedido al Govern "coordinación inmediata con el Ministerio de Agricultura y con Bruselas para frenar más cierres de mercados", así como un plan de apoyo técnico y fiscal al sector porcino por si es necesario activar medidas extraordinarias.

COMPARECENCIA DE ILLA

En cuanto a la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el portavoz ha criticado que no viene acompañada de una fecha concreta para hacerlo: "No sirve de nada si no dice en qué fecha lo hará".

"Lo que necesitamos es que el presidente Illa coja un avión y vuelva de forma inmediata de México y que ante el Parlament explique qué es lo que piensa hacer ante una situación tan grave. Ante una crisis mayúscula no podemos tener un presidente minúsculo", ha sostenido.

