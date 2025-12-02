El PP pide desplegar el Seprona en Catalunya ante la PPA: "Retirarlo fue un error enorme"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha defendido el despliegue del Seprona en Catalunya después de los casos detectados de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Barcelona: "Retirarlo fue un error enorme".

En una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Fernández ha afirmado que "ningún traspaso de los últimos años está funcionando" porque, a su juicio, la Generalitat ya tiene problemas para gestionar las competencias que le asignan el Estatut y la Constitución.

En este sentido, ha abogado por "dejar estas competencias a manos de quienes siempre lo han hecho y que lo han hecho con cuotas de excelencia, que es la Guardia Civil", y ha pedido --textualmente-- dejar de cargar de competencias a los Mossos d'Esquadra.

Asimismo, ha pedido al Govern "coordinación inmediata con el Ministerio de Agricultura y con Bruselas para frenar más cierres de mercados", así como un plan de apoyo técnico y fiscal al sector porcino por si es necesario activar medidas extraordinarias.

COMPARECENCIA DE ILLA

En cuanto a la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el portavoz ha criticado que no viene acompañada de una fecha concreta para hacerlo: "No sirve de nada si no dice en qué fecha lo hará".

"Lo que necesitamos es que el presidente Illa coja un avión y vuelva de forma inmediata de México y que ante el Parlament explique qué es lo que piensa hacer ante una situación tan grave. Ante una crisis mayúscula no podemos tener un presidente minúsculo", ha sostenido.