El PP pide al Govern ignorar las medidas sobre vivienda de los Comuns: "Están abocadas al fracaso"

El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido al Govern que no hagan caso a las propuestas de los Comuns en materia de vivienda: "Están abocadas al fracaso".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa este martes, en la que ha acusado a los de Jéssica Albiach y a las políticas impulsadas desde la izquierda de "destrozar el mercado de vivienda".

El portavoz ha explicado que este mismo martes por la tarde llevarán ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la propuesta de los Comuns que pide prohibir la venta especulativa de vivienda en zonas tensionadas por ser "antiestatutaria y anticonstitucional".

"Esta ley no se puede aprobar en el Parlament. Esto que es más una cuestión técnica de visión antiestatutaria y anticonstitucional también contrasta con el convencimiento de que todo lo que salga de los Comuns respecto a políticas de vivienda está abocado al fracaso", ha concluido.

DGAIA

El portavoz ha apuntado que este miércoles comenzará en el Parlament ha comisión de investigación sobre la actividad de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) y ha afirmado que el PP acudirá para "apretar las tuercas".

"Hablamos de menores tutelados por la Generalitat que han sido abandonados, maltratados o hasta explotados mientras el Govern mirada hacia otro lado. Esto no es un error, es negligencia política y moral", ha sostenido.

Por ello, ha dicho, espera que la comisión "sirva para aclarar los hechos y no para blanquear a nadie".

Por otra parte, Fernández se ha referido al Congreso Islámico de Catalunya que se celebrará en diciembre y ha exigido que la Generalitat explique "cuánto dinero público se ha destinado".