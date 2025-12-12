El PP pide a Pané comparecer por los empadronamientos falsos para obtener la tarjeta sanitaria

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante una sesión de control al Govern de la Generalitat de Catalunya en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia de la consellera de Salud, Olga Pané, para que explique en el Parlament la detección de empadronamientos falsos para obtener la tarjeta sanitaria.

En un comunicado, el PP ha exigido "ir hasta el final" de la cuestión después de que el Govern haya detectado diversos casos y haya difundido una circular a las regiones sanitarias para que los ayuntamientos rectifiquen el registro censal.

Además de la comparecencia, han registrado una batería de preguntas al Govern en las que piden saber cuántos casos de empadronamientos fraudulentos se han detectado entre 2019 y 2025 y en qué municipios y regiones sanitarias.

También exigen a la conselleria de Salud que explique qué mecanismos de coordinación y control tiene establecidos el Govern con los ayuntamientos para verificar los datos del padrón y prevenir "empadronamientos fraudulentos que permiten el acceso indebido a servicios públicos".

Asimismo, el PP reclama saber qué medidas tiene previstas adoptar el Govern para "reforzar el control sobre los datos del padrón" y garantizar que el acceso a servicios públicos se haga de acuerdo con la normativa.

"No basta con reaccionar cuando el fraude sale a la luz. El Govern debe explicar qué controles fallaron, por qué no se actuó antes y i está dispuesto a actuar con contundencia también en el ámbito legal", ha concluido el portavoz del PP en la comisión de Salud, Hugo Manchón, en el mismo comunicado.