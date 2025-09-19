El PP pide al Parlament condenar "el boicot" a La Vuelta y reforzar la seguridad para el Tour 2026

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene en el debate del pleno de investidura, en el Parlament de Cataluña, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy se celebra el pleno de investidura del nuevo presi - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Pau Ferran ha presentado una propuesta de resolución que pide que la Cámara catalana condene "el boicot" a La Vuelta Ciclista a España y que el Govern refuerce la seguridad de cara al Tour de Francia 2026, que arrancará en Barcelona.

En un comunicado este viernes, Ferran ha reclamado "proteger estos grandes eventos deportivos que son motor económico y fuente de proyección internacional" y ha asegurado que las protestas en La Vuelta han puesto en riesgo la seguridad de los deportistas, la organización y el público.

Los populares también han instado al Govern a promover ante el Congreso "estudiar la posibilidad de endurecer el Código Penal y el régimen sancionador para aquellas personas que, con su conducta, pongan en riesgo la integridad física de los deportistas o alteren gravemente el desarrollo de la competición".