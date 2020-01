El PP vincula la suspensión del pleno a la "tormenta" en el Supremo sobre Torra

Publicado 23/01/2020 14:03:22 CET

Respetará su decisión y acusa a los partidos independentistas de utilizar el Parlament

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Santi Rodríguez cree que un argumento que ha pesado en la suspensión del pleno "es que algunos estaban seguramente más pendientes de la tormenta que se pudiera desatar en el Tribunal Supremo que en la tormenta que ha azotado Catalunya", en referencia a la decisión pendiente del TS sobre el presidente del Govern, Quim Torra.

"Alguien no se la ha querido jugar, ha preferido suspender el pleno" porque tenía la incertidumbre de si Torra podía o no votar, ha sostenido en rueda de prensa este jueves, en la que ha criticado que se suspendiera completamente el pleno y ha acusado a los partidos independentistas de utilizar las instituciones de Catalunya en su beneficio.

Ha garantizado que el PP respetará la decisión que tome el TS, que debe decidir acerca de la inhabilitación de Torra como diputado, después de que lo ordenara la Junta Electoral Central (JEC) por un delito de desobediencia por no retirar una pancarta a favor de los dirigentes independentistas encarcelados en periodo electoral.

CREDENCIAL DE MASCARELL

Ha asegurado que, después de que lo ordenara la JEC, la Junta Electoral de Barcelona tramitó la credencial del siguiente en la lista de JxCat para que ocupara su escaño, Ferran Mascarell, y que debía recogerla algún miembro del grupo parlamentario pero, como no lo hizo, la propia Junta la entregó en el Parlament el 15 de enero.

Rodríguez preguntó a la Mesa qué trámites se habían realizado tras recibirla, pero no había hecho ninguno porque quería preguntar a la Junta Electoral si era para sustituir a Torra o al expresidente del Govern Carles Puigdemont --renunció al acta después de la resolución de la JEC del día 3 pero antes de que la validara el TS--.

Ha criticado que el pleno sobre corrupción se celebre finalmente de forma partida --el debate será el lunes y las propuestas de resolución se votarán la semana siguiente-- porque los partidos independentistas se han negado a que continúe el martes, cuando están previstas las comparecencias de los encarcelados en la comisión sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Cree que los grupos independentistas utilizan también las instituciones cuando el síndic de Greuges, Rafael Ribó, presenta un informe sobre la sentencia del TS sobre los dirigentes independentistas, y ha criticado que propusiera modificar el delito de rebelión y que después lo haya planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, "para intentar cumplir con acuerdos" con ERC.

Preguntado por el hecho de que Sánchez haya sobrevolado zonas afectadas por el temporal pero no las haya visitado, ha aseverado: "No nos sorprende, pero lamentamos la falta de sensibilidad del presidente del Gobierno hacia los afectados con esta tormenta, no sólo en Catalunya, sino en el conjunto de España".

Sobre los Presupuestos del Parlament, que se votarán el lunes, ha asegurado que no se han puesto en contacto con ellos para renegociarlos y que quienes deben hacerlo son JxCat y ERC, y ha avanzado que el PP no votará a favor en el pleno si se queda solo, después de que lo haya planteado JxCat y Cs haya avisado de que lo rechazará si sube el sueldo de los diputados.

PP votó a favor con Cs y JxCat del proyecto de presupuestos en la Mesa Ampliada la pasada semana, pero después JxCat se abrió a modificarlos para buscar el acuerdo de ERC, que se abstuvo en ese encuentro junto al resto de grupos, excepto los comuns, que votaron en contra para rechazar la subida del 1,5% del sueldo de los diputados.