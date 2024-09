El Prat, Sant Boi, Gavà, Cerdanyola, Viladecans y Barberà (Barcelona) impulsan sus ZBE junto al AMB

Se incorporarán al sistema de control y sanciones a partir del 1 de enero del 2025



BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los municipios metropolitanos del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Cerdanyola del Vallès, Viladecans y Barberà del Vallès han empezado a impulsar de manera coordinada nuevas zonas de bajas emisiones (ZBE) locales, ha informado el AMB en un comunicado este viernes.

Durante este 2024, el AMB y estos 6 ayuntamientos están llevando a cabo la implantación gradual y coordinada de estas nuevas áreas, y actualmente "se está trabajando para que todos los reglamentos municipales estén en vigor lo más pronto posible".

También se están ultimando los trabajos técnicos de la plataforma de control (instalación de cámaras e integración de las cámaras al Registro metropolitano), que se prevé que terminen el 31 de diciembre del 2024 y que las primeras sanciones se emitan a partir del 1 de enero del 2025.

Las nuevas ZBE se han incorporado en el sistema automático de control y sanciones metropolitano, y seguirán las mismas exenciones, autorizaciones, normativa de acceso y circulación de la ZBE Metròpolis de Barcelona, que incluye la ZBE Rondes BCN.

La ZBE Rondes Barcelona está conformada por los municipios de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs y las dos ZBE locales de Sant Cugat del Vallès y Sant Joan Despí.

Los vehículos a los que no les corresponde el distintivo ambiental de la DGT (0, ECO, B, C) no podrán acceder a las nuevas ZBE locales ni circular en ellas de lunes a viernes laborables de 7 a 20 horas, aunque el AMB recuerda que el modelo metropolitano de ordenanzas prevé exenciones y autorizaciones para la población con riendas más bajas o los profesionales con edad cercana a la jubilación.