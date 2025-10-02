Los Premios BNEW 2025 galardonan a Arboleda Intelligence, Secrets Vault y AiMA beyond Ai

Las autoridades y los ganadores de los Premios BNEW 2025. - CZFB

También a Soluciones de Movilidad Especiales-Solmes, Methanol Reformer y ReflectEasy

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de los Premios BNEW ha galardonado a Arboleda Intelligence, Secrets Vault, AiMA beyond Ai, Soluciones de Movilidad Especiales-Solmes, Methanol Reformer y ReflectEasy en los diferentes verticales de este año de la Barcelona New Economy Week (BNEW).

El encuentro, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se ha dedicado a Aviación, Industria Digital, Salud, Movilidad, Sostenibilidad y Talento, informa el CZFB este jueves en un comunicado.

La entrega de premios fue presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Los precios reconocieron a las mejores startups de cada vertical de entre las 120 compañías emergentes que se presentaron a través de BNEW Startup Innovation Hub.

Collboni ha agradecido a las empresas y emprendedores que "han apostado por establecerse en Barcelona" y ha puesto en valor el papel del delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, al frente de la entidad.

Menor ha subrayado que la "BNEW es mucho más que un evento" y que permite generar espacios de cooperación entre personas y organizaciones públicas y privadas.

Prieto ha señalado que la sociedad debe "aprender de los errores del pasado" para proyectarse hacia el futuro, textualmente, con esperanza.

Por su parte, Sorigué ha dicho que es "un auténtico placer, observar como cada año" se reciben más candidaturas a estos premios.

GANADORES

Arboleda Intelligence ha ganado el premio a la mejor startup de la vertical Aviation por el desarrollo de drones furtivos con capacidad de despegue y aterrizaje vertical.

Secret Vaults ha recibido el premio Digital Industry por su "solución revolucionaria" para proteger identidades e información sensible.

En Health, el ganador ha sido AiMA beyond AI, que ha creado una compañera virtual empática para mejorar el bienestar y la autonomía de las personas.

Soluciones de Movilidad Especiales-Solmes ha recibido el premio de Mobility por el diseño de sistemas que faciliten la movilidad para todos los colectivos de forma inclusiva y accesible.

Por su parte, Methanol Reformer, ha ganado el premio Sustainability por sus sistemas avanzados de generación de hidrógeno y energía eléctrica a partir de reformado de metanol.

En Talento, el ganador ha sido ReflectEasy, que ofrece una solución HR Tech SaaS que ayuda a los equipos a resolver conflictos, reducir el estrés y mejorar el bienestar mental en minutos.