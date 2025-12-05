Los Premios Princesa de Girona 2026 se entregarán el 14 de julio en el Liceu de Barcelona

Archivo - Llegada de las autoridades a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Gran Teatre del Liceu, a 23 de julio de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Princesa de Girona 2026 se entregarán el 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y se prevé que al día siguiente se celebren actividades en Sant Martí d'Empúries, en L'Escala (Girona).

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha asegurado este viernes en un encuentro con la prensa que la pasada edición en el Liceu "funcionó muy bien" y que la idea es celebrara allí la entrega en los próximos años.

Ha explicado que se han recibido unas 400 candidaturas para los premios de esta edición, una cifra similar a la del año anterior, y ha dicho que el objetivo de la fundación es "inspirar, preparar y movilizar" el talento joven.

TOUR DEL TALENTO

Previamente se celebrará el Tour del Talento en 5 ciudades, en las que se irán anunciando los premios en sus diferentes categorías.

El Tour del Talento se iniciará en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) del 2 al 6 de febrero, y continuará por Huesca del 23 al 27 de febrero, Alcalá de Henares (Madrid) del 23 al 27 de marzo, Granada del 27 al 30 de abril y Murcia del 25 al 29 de mayo, donde concluirá.

Durante 2025, el tour reunió a más de 45.000 asistentes, y en la edición de 2026 volverá a acoger acontecimientos como foros, ferias de talento, 'talent sessions', talleres deportivos o conferencias, además del Princesa de Girona CongresFest como actividad principal.

Tasqué ha asegurado que la fundación tiene una concepción del talento como "la capacidad de desarrollar el punto de partida y convertirlo en algo".

El director general de la fundación también ha explicado que el próximo miércoles se entregará el nuevo Galardón Princesa de Girona a los valores de jóvenes deportistas en las categorías femenina, masculina y entidad.